El vicegobernador, Gustavo Canteros, aseguró que “el proyecto de reforma de la Constitución, (que hoy se analiza en la Legislatura) de 71 artículos, “es un instrumento necesario para modernizar nuestra Carta Magna”. “Los que piensan y dicen que el gobernador presenta este proyecto por conveniencia política se equivocan. Desvirtúan el espíritu de la norma. Aquí no se habla de reelección”, puntualizó Canteros.

Sobre una posible candidatura a gobernador, el también presidente nato del Senado, expresó que “el tiempo dirá cuál es el rol que me tocará. Hoy estoy desempeñando una importante función y soy consecuente con ello”. “Tenemos una provincia bendecida por la naturaleza, cuatrocientos años de historia para mostrar al mundo, nuestra música, nuestra cultura, nuestro idioma y gastronomía. Estoy orgulloso de Corrientes. Nos merecemos estar mucho mejor, y trabajamos todos los días para hacerlo”, afirmó el vicegobernador. Con relación a la escucha de las demandas ciudadanas, Canteros destacó que “las sesiones itinerantes y las visitas permanentes que hago a las escuelas, a los clubes de abuelos, hospitales, centros de deportes, me permiten ponerme en contacto directo con la gente, escucharla, conocer sus demandas. A veces podemos dar respuestas. Otras no, pero podemos conocer las problemáticas que nos plantean y ese es un buen punto de partida para ocuparnos de ellas”. “Queremos mejores sueldos, más industrias, más desarrollo. Tenemos un valor que destacar: el diálogo. Sin diálogo es imposible llevar nada adelante. Hoy tenemos una mejor relación con el gobierno nacional. Hay muchos proyectos en vías de ejecución. Hoy los ministros del Gobierno vienen a hablar con el gobernador, antes lo hacían con los intendentes, lo que no correspondía. Esto se ha revertido, y por eso tenemos esperanzas”, concluyó Canteros.