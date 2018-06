Regidor y la perrita

“No sé de qué se burlan”

“Si queremos sincerarnos hablemos con propiedad, la interrupción del embarazo se llama aborto, y sólo significa muerte”, afirmó la diputada Nacional por Corrientes Estela Regidor, en su intervención en el debate por la despenalización del aborto. La legisladora de la UCR fue la segunda por Corrientes en fundamentar su postura en el recinto.

“Cuando nuestra perrita queda embarazada, no la llevamos al veterinario para que aborte. Los animales, quieren a sus crías. Entonces qué nos pasa a los seres humanos que no queremos las nuestras”, soslayó Regidor provocando la risa de algunos Diputados presentes en el paraninfo parlamentario. No sé de qué se burlan”, disparó cuando las risas se replicaron en la Cámara.

“En estos días de plenario nadie ha podido negar que existe esa vida, porque no tenemos duda de que los que estamos acá tenemos vida, y lo que lleva una mujer en su vientre también es vida. Sincerémonos. Es vida”, detalló la diputada, quien tuvo una carrera meteórica dentro del radicalismo apadrinada por Ricardo Colombi.

“Fíjense cómo son los animales, las peores fieras quieren a sus crías. Qué nos pasa a los seres humanos que tenemos esa maldita razón que nos tapa el corazón, los sentimientos. Si fuéramos un poquito más animales no les mataríamos a nuestras crías”, concluyó Regidor, quien ayer tuvo su momento de gloria, al replicarse en varios medios nacionales su singular alocución.