No se confirmó si el Chaco-Corrientes actualizará el boleto

Todavía no se confirmo si la actualización del boleto en la ciudad de Corrientes afectará en el costo del Chaco-Corrientes o seguirá con el mismo valor. Gabriela Borda de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte delegación NEA se refirió a la nueva suba del boleto en la ciudad de Corrientes y como afectará al servicio de transporte Chaco-Corrientes, y la decisión del Gobierno nacional de congelar las tarifas de trenes y colectivos. Borda señaló que “Por el momento hay un congelamiento de precios que afecta a los transportes Chaco-Corrientes, por el momento tenemos el mismo costo de servicio”, explicó sobre la resolución nacional. El valor del pasaje se fijó de acuerdo con el costo del transporte en las capitales de ambas provincias. Por eso venir de Resistencia a Corrientes sale $75, pero para cruzar el puente desde Corrientes hay que pagar $96,50. Sin embargo aclaró que no se confirmó si el costo se actualizará a $170 cuando entre vigencia el aumento local: “Todavía no notificaron si va a seguir con el mismo valor o se va a cambiar”. Además comentó que de haber un cambio en los precios se dará a conocer la próxima semana.