Martín Redrado

No saben manejar viento en contra

Martín Redrado y la decisión del Gobierno de acudir al FMI: “Se les vino un viento en contra y no supieron cómo manejarlo”. El economista y expresidente del Banco Central, Martín Redrado, analizó la situación económica del país y aseguró que para reducir el gasto público hay que hacer microeconomía. Redrado aseguró que al acudir al FMI, el Gobierno “quemó una carta antes de tiempo“, ya que considera que “en 10 días esta tormenta que afecta los mercados emergentes pasará, porque hay muchísima liquidez en el mundo“. “Era innecesario llegar a una negociación con el Fondo Monetario; cuando esto ocurre es cuando los países no tienen otra opción y ese no era el caso de Argentina, porque nuestro país tenía prefinanciado el 80% de sus necesidades“, explicó Redrado, quien añadió que lo que debería haber hecho el Gobierno es “calmar la pelota”. Recordó que “el lunes nos sorprendimos con sesenta páginas de distintos nombramientos de contratados“, y advirtió que lo primordial es reducir el gasto público, considerando que para ellos “hay que ir repartición por repartición” del Gobierno.