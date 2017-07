No quedan argentinos en Wimbledon

Del Potro perdió ante Gulbis y ya no quedan argentinos en Wimbledon. El tandilense no tuvo opciones ante el letón, quien se impuso por 6-4, 6-4 y 7-6(3) para avanzar a la tercera ronda, donde se enfrentará a Novak Djokovic. Ya no quedan tenistas nacionales en el tercer Grand Slam de la temporada. Juan Martín Del Potro no pudo contra la potencia y eficacia del letón Ernests Gulbis y se despidió de Wimbledon en segunda ronda tras caer por 6-4, 6-4 y 7-6(3) para que ya no queden argentinos en el tercer Grand Slam de la temporada. El encuentro de ayer fue el séptimo entre ambos jugadores. Con la derrota el tandilense se mantiene al frente del historial pero ahora por la mínima, 4 a 3, luego de sus victorias en el Masters 1000 de Cincinnati 2007, en Auckland y Memphis 2009, y en Rotterdam 2013.