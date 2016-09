La diputada justicialista María Giraud confirmó que no se expedirá sobre la reforma constitucional en la Comisión de Asuntos Constitucionales que ella integra como vocal. Aseveró que no recibió orden del partido para hacerlo, o tomar alguna posición sobre el proyecto que intenta modificar la letra magna de Corrientes. “Aclarare a los miembros de la comisión que al no tener directivas del congreso del partido, no puedo estar presente en los análisis y discusión del proyecto de los 70 artículos”, puntualizó Giraud para indicar que “es una decisión que lo hemos hablado en diputados y senadores, pero fue una decisión muy particular, yo represento a un partido y lo tenemos que respetar”.

“Me abstendré en todo lo que tenga que ver en la discusión de este proyecto”, manifestó la santotomeña para aclarar que su responsabilidad es estar siempre en los proyectos que se traten en cámara de diputados.