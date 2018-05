Marcos Peña

“No nos tiene que asustar”

Reunión en Casa Rosada: Peña aseguró que la suba del dólar “no nos tiene que asustar”. El jefe de Gabinete minimizó el impacto de la cotización que ayer trepó a $23,30, tras un encuentro con Macri y los ministros. Marcos Peña aseguró que la suba del dólar, que llegó a tocar los $23,30 para la venta en Mendoza, “no nos tiene que asustar” y reiteró que “la volatilidad es parte del aprendizaje del cambio flotante”. Sus declaraciones se dieron tras una reunión de gabinete en Casa Rosada, presidida por Macri. “Tenemos un Banco Central que tiene herramientas, recursos, para superar estas situaciones de volatilidad que no nos tienen que asustar; es un aprendizaje de vivir en este contexto, muchas monedas de la región han tenido movimientos”, explicó. “Si no tuviéramos la flotación o no hubiera correcciones tendríamos atraso cambiario que afectaría al empleo y la producción”, concluyó.