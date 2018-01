Daniel Angelici

“No nos temblará el pulso”

“Si se confirman los rumores no nos temblará el pulso”. Daniel Angelici se refirió a la bomba de tiempo que podría explotar en Boca si se confirman las denuncias contra Edwin Cardona y Wilmar Barrios por “violencia física y verbal” y aseguró: “Si se confirman los rumores no nos temblará el pulso”. El presidente del Xeneize desmintió haber recibido una notificación oficial sobre el caso: “La Justicia tendrá que determinar la responsabilidad de los jugadores y nosotros actuaremos en consecuencia”, explicó, y agregó que “el club no va a estar ajeno ni se va a hacer el distraído”. “Boca merece estar en los medios por lo que hace en lo deportivo y no por la conducta fuera del club. En este caso coincido con el DT: cuando firmás contrato con este club sos jugador las 24 horas”, concluyó.