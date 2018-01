Hugo Moyano

“No me arrodillo ante nadie”

“Me tienen que atacar porque no me arrodillo ante nadie”. El sindicalista Hugo Moyano, salió a responderle a Graciela Ocaña: “Yo no le digo la Hormiguita, le digo la Cucaracha; esa señora no ha hecho nada en 25 años”. Luego de ser imputado junto a su hijo Pablo por asociación ilícita y fraude contra Independiente, Moyano rompió el silencio y salió a defenderse. “Siempre mantuve una postura, siempre junto al laburante: por eso ahora me tratan así”, manifestó el sindicalista quien añadió que “hay tipos que se creen que son dueños de la verdad y repiten cualquier disparate, pero son idiotas útiles”. Respecto a los dichos de Graciela Ocaña, quien había denunciado que el líder del sindicato Camioneros derivaba dinero de la obra social a su patrimonio personal: “Hay una señora a la que hace veinticinco años que le venimos pagando el sueldo todos; y no ha hecho nada” y disparó sobre la diputada nacional que “esa señora no ha hecho nada en veinticinco años, lo único que hizo fue denunciar a uno, denunciar a otro; yo hace 27 años que podría estar jubilado del gobierno de la provincia y no lo hice. ¿Qué autoridad tiene para hablar esa señora?”.