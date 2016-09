“No hay ruptura en el PL”, aseguró Eduardo Hardoy, Vicepresidente del Partido Liberal, ante los medios de prensa. Asimismo confirmó que este viernes a las 18:00 en la sede del partido se reúne el Comité Ejecutivo. Además ratificó que no hay conversaciones institucionales con ECO. “No hay ruptura ni nada por el estilo. Algunos Intendentes tienen conversaciones con el Gobernador, pero no hay conversaciones institucionales”, aclaró Hardoy.

“Los Intendentes siempre tiene que tener diálogo, porque pelean por sus gestiones, nos parece apresurado hablar de alianzas, porque trabajamos para consolidar al PL”. “Dijimos que no era bueno tratar el tema de la reforma porque nos parece inconveniente, porque hay temas que importan a la ciudadanía y nos pasamos discutiendo si reforma sí o reforma no” expresó Hardoy en declaraciones a Radio Dos para insistir que “no se ha tratado, ni siquiera plantear una alianza electoral o de gobierno” remarcó. Sobre si esperan al jefe comunal de Carolina y demás Intendentes en el encuentro, aclaró que “son miembros del Comité Ejecutivo, pero no sé si vendrán”.