“En Diputados no hay fecha tope para tratar el proyecto”, indicó el presidente de la Cámara baja, Pedro Cassani. “Tenemos que esperar al miércoles y ver cuál es el mecanismo que determina la comisión, pero por lo pronto en la Cámara no hay fecha tope para el tratamiento del proyecto”, insistió Casani para ratificar que “lo primordial que hay que saber, es que si no hay consenso, no se avanza con el proyecto”.

“El Gobierno plantea la reforma parcial con una visión de una oportunidad de mejorar algún instituto que tenemos dentro de la Constitución”, añadió Cassani para sostener “el oficialismo, por lo menos en Diputados, no tiene puesto ninguna fecha de tope y con lo cual habrá que esperar el miércoles cuando se reúnan y ver cuál será la metodología y el grado de consenso”.

MUESTRA PICTÓRICA

En el marco de las actividades de la Cámara de Diputados por los 200 años de Independencia, quedó abierto ayer al público la exposición de los trabajos artísticos de los alumnos de escuelas secundarias que ganaron el concurso. Son expuestos en el Salón de los Pasos Perdidos del Poder Legislativo.