“Él no firmó la alianza Cambiemos”, respondió Ricardo Colombi al vicegobernador Gustavo Canteros, quien volvió a expresar ayer sus intenciones de ser el candidato a gobernador de la alianza gobernante. El mandatario provincial recordó que el creador de “Proyecto Corrientes”, no apoyó la alianza ganadora de la Presidencia en las elecciones de 2015, por lo que no podría ser ahora su postulante. “El candidato debe ser radical, dentro de ECO-Cambiemos”, sentención el Jefe del Ejecutivo.

Desde Buenos Aires, donde estuvo en un cónclave de gobernadores para ordenar la paritaria docente, indicó que “no existe motivo para que no comiencen las clases”. La queja de los gremialistas docentes locales, apunta al posible techo del 18 por ciento de incremento salarial para este año. Asimismo indicó que pudo conversar con los ministros de Hacienda y de Finanzas sobre la economía nacional. Aclaró que “todas las obras están confirmadas y van a haber más inclusive”, aludiendo al puerto de Itá Ibaté, la conexión de gas natural en Mercedes, más las que iniciaron el año pasado.

Sobre el impacto por los aumentos en la tarifa eléctrica, Colombi reconoció que “si se toman en cuenta los porcentajes, puede ser alto, pero cuando se transfiere a pesos pueden ser insignificante”. “No es nuestro caso, porque tenemos una tarifa diferente por eso hay que hacer un análisis”, puntualizó.

Ante la intención de la Municipalidad de Corrientes de aplicar el sistema de boleta única electrónica, sostuvo que “es parte de la autonomía de los municipios que pueden fijar su fecha y sistema electoral”. “Corrientes tiene un sistema municipalista muy autónomo y eso hace que la independencia de poderes sea respetada”, aseveró Colombi para indicar ante la posibilidad que en Corrientes hayan 6 elecciones en 2017, que “no hay que quejarse por votar, la democracia es el mejor sistema que tenemos”.