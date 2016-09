Ahora se dio “vuelta la tortilla”, en el país Federal que tanto impulsa el gobierno de Mauricio Macri y que defiende a ultranza Ricardo Colombi, ante una nueva gestión nacional que no discrimina. El miércoles la Secretaría de Municipios del Gobierno nacional, la ex intendente de Resistencia, la radical Aida Ayala, repartió a nueve comunas correntinas casi cinco millones de pesos que deberán ser volcados a obras públicas en los distritos municipales. Ayala graficó que estos programas no son enlatados. Se hicieron con base en las necesidades de cada uno de los vecinos de las localidades que fueron beneficiadas. De los nueve agraciados municipios, ninguno pertenece al justicialismo o al Frente para la Victoria (FpV). Los municipios beneficiados fueron 9 de Julio, Mburucuyá, San Antonio de Apipé, San Roque (PL de romance con Colombi), Santa Ana, Carolina (PL de romance con Colombi), Lavalle, El Sombrero. El municipio de San Roque fue el que más dinero recibió: $1.436.500. Lo sigue El Sombrero, flamante comuna que aún no tiene intendente sino interventor, recibió: $994.495.