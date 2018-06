El técnico de la selección Argentina Jorge Sampaoli afirmó que no planea abandonar el puesto luego de la caída 4-3 ante Francia en los octavos de final del Mundial. “Lo de hoy fue una frustración, no un fracaso”. “No evalúo dar un paso al costado”, afirmó el técnico Sampaoli tras la derrota ante Francia. “Para mí el hecho de estar acá donde estoy y donde quise estar, no me hace evaluar lo que me propone”. Con esa respuesta ante la consulta de un periodista sobre su continuidad, Jorge Sampaoli disipó todos los rumores sobre una posible renuncia al cargo de entrenador de la selección argentina luego de la derrota 4-3 ante Francia en los octavos de final del Mundial Rusia 2018. El ex conductor del Sevilla de España y la selección de Chile, entre otros, reconoció que no planifica dar un paso al costado más allá del dolor de la frustración: “Lo de hoy fue una frustración, no un fracaso”, dijo sobre la caída contra el combinado francés.