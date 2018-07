Hermindo González, abogado defensor de Miguel Ángel Falcione imputado por homicidio agravado por alevosía en el crimen de Mario Bardessono, dijo que no está de acuerdo con la nueva calificación. “Para el caso si el autor fuera mi defendido, en principio, homicido simple, era la calificación adecuada”. Al respecto, agregó que “se debe analizar todo tipo de material probatorio y no se analizaron otros aspectos de vinculación atenuante con el hecho”. Seguidamente, González expresó que “queremos que de manera seria se profundicen investigaciones, pero con elementos de prueba que determinen circunstancias de modo y lugar”. “Tengo que ceñirme al material que obra en el expediente en cuánto a circunstancia, modo y lugar”, dijo el letrado a la vez que agregó que aún faltan incorporar elementos de prueba. En este sentido, agregó que aún no le hicieron entrega del material de las cámaras de seguridad, del resultado de las pericias del auto y el protocolo de autopsia”. “El protocolo de autopsia es importante, para determinar si hubo alevosía, como dice la fiscal”, señaló González. En tanto, señaló que “sin tener elementos de prueba, no está está acreditado que es el autor”.