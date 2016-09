El ministro de Defensa ruso, Serguei Shoigú, confirmó que luego de la reunión en China entre el presidente Mauricio Macri y su par Vladimir Putin “la Argentina tiene el propósito de ampliar nexos (con Moscú) en el ámbito militar” y adelantó que su par de Defensa argentino, Julio Martínez, visitará ese país para participar del foro “Army 2016”, donde se exponen las novedades de la industria militar rusa. Para iniciar estas negociaciones, Martínez viajó hasta la capital de la Federación Fusa y allí se reunió con Shoigú. Dijo que viajó hasta allí por instrucciones de Macri y, que la Argentina está interesada en la adquisición, con transferencias de tecnologías, de rompehielos, lanchas, aviones cazas y de instrucción. En tanto, luego de la reunión con Martínez, Shoigú dijo que ambos países están dispuestos a “ampliar y fortalecer su cooperación militar”. Asimismo manifestó que Rusia ve en Argentina un “socio importante” en América Latina.

DIÁLOGO INTERRELIGIOSO

El Papa criticó el uso de la religión “para cometer actos terroristas”

El papa Francisco criticó ayer el uso que se da al nombre de la religión “para cometer atrocidades, como el terrorismo” y convocó a los participantes de un encuentro de dos días sobre Diálogo Interreligioso a “condenar de forma conjunta estas atrocidades”. “Constatamos con dolor que a veces el nombre de la religión es usado para cometer atrocidades, como el terrorismo, y sembrar miedo y violencia y, en consecuencia, las religiones son señaladas como responsables del mal que nos rodea”, aseveró el Pontífice en una audiencia a los participantes del encuentro “América en Diálogo-Nuestra casa Común” que inició el miércoles en el Vaticano.

BRASIL EN OCTUBRE

Dilma participará de la campaña para las elecciones municipales

La ex presidente brasileña Dilma Rousseff participará de la campaña para las elecciones municipales del 2 de octubre próximo, luego de haber sido destituida el 31 de agosto por el Senado, anunciaron ayer sus aliados.

En principio, Rousseff aceptó participar de la campaña para la alcaldía de Porto Alegre para apoyar a Raúl Pont, el candidato del Partido de los Trabajadores (PT) en la capital del estado sureño de Rio Grande do Sul. Así lo informó Olimpio Cruz, portavoz de Rousseff, quien el martes pasado abandonó Brasilia luego de haber sido destituida del cargo tras seis años como jefa del Estado. Rousseff se mudó a su departamento en el barrio Tristeza de Porto Alegre, ciudad en la que vive su hija con sus dos nietos y su ex marido y amigo Carlos Araújo. La mandataria cuenta con buenos índices de aprobación en la región noreste del país, donde varios dirigentes del PT y de partidos aliados la han convocado para participar de la campaña y enfrentar su figura a la del actual mandatario, Michel Temer.