Febrero

No convocarán a extraordinarias

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, dijo que el Presidente trabajará a partir de su mensaje el 1 de marzo. Macri no convocará a sesiones extraordinarias en febrero. Lo aseguró el jefe de Gabinete en conferencia de prensa. “Vamos a anunciar las próximas semanas una nueva organización de Ley de Ministerios que reducirá 20% los cargos políticos”, agregó Peña. Respecto de la suba de naftas, Peña evitó dar precisiones. “Estamos viviendo una suba del petróleo a nivel internacional. Estamos trabajando con el sector”. Se refirió a la visita del Papa a Chile y su negativa a pasar por la Argentina. “Nosotros no consideramos que haya ninguna cuestión política en su no visita a Argentina: es su casa y él no necesita invitación. Él considerará cuando sea el mejor momento para visitarnos. Lo esperamos con los brazos abiertos”, sostuvo Peña.