Cumbre de la OMC

No avanzan las negociaciones

Al finalizar la primera jornada de sesiones ministeriales de la cumbre de la Organización Mundial de Comercio (OMC), el Gobierno Argentino reconoció que, como se preveía, no hubo avances en las negociaciones. Lo ratificó la ex canciller y “chair” del evento, Susana Malcorra, quien dijo tras finalizar las reuniones de jefes de delegación que “el vaso no está medio vacío, sino que está bastante vacío”. El propio titular de la OMC, Roberto Azevedo, pidió a los facilitadores de grupo que “si tienen alguna carta debajo de la manga, es hora de mostrarla; muchas veces quienes esperan hasta último momento tienen un as bajo la manga, pues bien, este es el momento de mostrarlo”, insistió solicitando soluciones a los ministros de los países miembros. Ante la falta de acuerdo se dilataron las negociaciones y el vocero de la OMC, Keith Rockwell demoró su conferencia de prensa, donde anunció que durante la jornada le pidieron a Malcorra que se hagan dos reuniones de composición abierta.