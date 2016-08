Los trabajadores del Instituto de Obra Social de Corrientes (IOSCOR) iniciaron la semana con un paro de tres horas y amenazan con profundizar las medidas de fuerza. La situación parece complicarse, luego que las autoridades de la obra social implementarían descuentos a los empleados que no aflojan su plan de lucha por mejoras en sus sueldos y otros reclamos laborales. Los representantes gremiales adelantaron que se estaría cerca de un paro total de actividades de no haber novedades a sus reclamos, principalmente el salarial.

Desde el IOSCOR iniciaron gestiones ante la Subsecretaría de Trabajo para determinar la posibilidad de aplicar descuentos a los trabajadores en huelga. El gerente del IOSCOR, Gustavo Vega, reiteró que la política salarial depende del gobernador Ricardo Colombi y que la obra social no puede quedar sin atención por una medida laboral.

EL EXCESO SERÁ DENUNCIADO

“El Ioscor no va a quedar cerrado ni parado por decisiones de parte del personal”, pese a reconocer que “tienen la libertad de reclamar”, aseveró Gustavo Vega en declaraciones a radio sudamericana. “Hay que tener en cuenta que los derechos de los empleados terminan donde empiezan los de los demás y cualquier tipo de exceso será denunciado”, amenazó Vega.