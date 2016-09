Liberales dijeron no a la reforma y descartaron alianzas con Encuentro por Corrientes (ECO). Any Pereira presidente del Comité capitalino de loa agrupación celeste ratificó que no hay intenciones de aliarse a la alianza oficialista. “Es bueno que los intendentes hablen con el Gobernador para gestionar, pero cualquier decisión de alianza debe pasar por la mesa directiva”, aseveró la también vice-intendente de Corrientes. Sobre la reunión partidaria del último viernes informó que se determinó en primer lugar “la suspensión en la afiliación del vice intendente de Ita Ibaté, por actitudes incorrectas al apoyar a un candidato de otro partido”. Señaló que se definió la intervención del comité de esa localidad y designación de “Tito” Cheme para “acercar posiciones y normalizar la situación”. Se ratificó el no a la reforma constitucional. Definición que llegó después de leer el proyecto. Pereyra sostuvo que “el Partido Liberal sigue entendiendo que la reforma no es oportuna, conveniente ni necesaria”.

Ante las reuniones de intendentes del PL con el gobernador Ricardo Colombi, Pereira explicó que los jefes comunales “pueden mantener charlas informales pero la Convención es la única autorizada para hacer alianzas”. Asimismo recomendó que las negociaciones se hagan por los órganos pertinentes.