Silencio gubernamental

No a la Privatización de Yacyreta

En el último día hábil de 2017, el gobierno nacional de Argentina publicó en el Boletín Oficial la disposición 527-E que inició el proceso de privatización de la participación de Enarsa en la Compañía Inversora en Transmisión Eléctrica Sociedad Anónima (Citelec), que controla el 52% de la transportadora eléctrica de alta tensión Transener. La disposición se basa en el decreto 882/2017 en el que se dispone que el Estado se desprenda de su participación accionaria en una serie de empresas del sector energético.

Un intento de similar, aunque sin disfraz y más completo, ocurrió en 1997 durante el gobierno de Carlos Saúl Menem. El riojano logró la media sanción del Senado a sus intenciones de entregar a manos privadas la explotación de la hidroeléctrica. El entonces senador correntino Ángel Pardo (ya fallecido) aprobó la medida y fue duramente criticado por la ciudadanía de la provincia. El proyecto naufragó en la cámara de Diputados, donde justamente los legisladores por Corrientes en ese cuerpo parlamentario impulsaron su rechazo. El entonces gobernador Raúl Rolando Romero Feris no omitió opinión alguna. Sus vínculos políticos con Menem, era muy fuertes. Hubo amenazas de utilizar un DNU para concretar la privatización, lo que finalmente no se concretó.

Hasta el momento no se conoce la postura del actual mandatario provincial, Gustavo Valdés, sobre la intención del gobierno nacional de desprenderse de su participación accionaria en el transporte de energía. Valdés paradójicamente oriundo de Ituzaingó donde se erigió la represa, integra la alianza Cambiemos en sociedad con Mauricio Macri.

Asimismo el radicalismo días atrás le mandó una carta a Aranguren para oponerse a la venta de acciones de eléctricas. Valdés es radical.

ALEJANDRO KARLEN

En relación directa con esta disposición, el diputado del Mercosur Alejandro Karlen cuestionó la privatizacion de la comercializacion en Yacyretá anunciada por un decreto gubernamental y afirmó que “es lisa y llanamente inadmisible”. El legislador expresó que “coincidentemente con el momento en que la represa comienza funcionar a pleno y a generar la rentabilidad para completar las obras que faltan, el gobierno de Macri dice que si no se privatiza no se puede avanzar”.

Además, sostuvo que “la decisión del Gobierno es tan absurda que, dentro de su mismo espacio político ya se ha generado voces muy opositoras. En el mismo sentido creemos que los bloques mayoritarios de toda la oposición debemos comprometernos a desconocer cualquier operatoria que implique la enajenación de Yacyretá por este medio”.

El legislador añadió que “pretender entregar por decreto la explotación de la electricidad es un mamarracho jurídico que no será aceptado ni por el estado paraguayo ni por los inversores que esten involucrados”. Además advirtió que “esta resolución atenta contra el interés Nacional, tal cual se viene planteando”.

Finalmente Karlen instó a todos los correntinos a informamos y a tomar posicion ya que “estamos en oposición a la privatización de las acciones de transporte de energía Transener S.A por ser “estratégica para nuestra region y el desarrollo. No estamos de acuerdo a que los sectores estratégicos de la economía pasen de ser propiedad del Estado a manos privadas.

Monopolios públicos por privados

En el citado texto privatista dice que “se instruye al Ministro de Energía de la Nación a que EBISA (Emprendimientos Energéticos Binacionales), la empresa que comercializa lo producido por Yacyretá, se fusione, sea absorbida por ENARSA y se convierta en Integración Energética Argentina S.A.”.

Alejandro Karlen explico que con esta privatización “se pretende eliminar monopolios públicos y se los sustituye por monopolios privados, dejando a cargo de diferentes operadores cada una de las partes del proceso”.

“Este pasaje acarrea enormes cambios estructurales en la propiedad, promoviendo concentrado y consolidado la presencia de los grandes grupos económicos, fomentando la asociación entre los grandes grupos económicos locales y los capitales extranjeros”, manifestó el dirigente justicialista.