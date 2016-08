El presidente del Partido Liberal, Julián Miranda Gallino, descartó que sea momento de alianzas. Negó que estén hablando con Encuentro por Corrientes (ECO) para integrarse al frente oficialista en el 2017. Remarcó que la convención partidaria será la que decidirá la postura final. Aseguró que por el momento no hay propuesta formal, y que “nadie está autorizado a hablar de alianzas”. “Si es una reunión de intendentes liberales para hablar del tema gestión con el gobernador de la provincia me parece bien porque siempre reclamamos gestión del gobierno”, expuso Miaranda Gallino ante el reciente cónclave de jefes comunales celestes con Ricardo Colombi en Goya.

Sobre las afirmaciones del intendente de Carolina (Nocetti), quien dijo que el 80% del PL quiera estar en ECO, Miranda Gallino indicó que “capaz que hizo alguna encuesta de último momento y sabe que los liberales queremos integrar ECO. La decisión final la toma la convención que es la encargada de la definición”, aseveró.

“Vamos a conversar con todos, pero creo que no es el momento de hablar de alianzas, o de ver qué proponemos para la provincia, eso se verá más adelante”, cerró Miranda Gallino.