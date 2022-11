Nene fue atacado por un pitbull, y esta internado en el Pediatrico

Un nene de 9 años fue atacado por un perro pitbull produciéndole heridas de consideración en parte de su rostro, y está internado en el Hospital Pediátrico Juan Pablo II. El hecho ocurrió anoche en la plazoleta ubicada por calle Basavilbaso, en el barrio Popular. El menor tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Segun familiares del chico, el can tendría una conducta complicada y no sería la primera vez que ataca a una persona. “Salía de su casa en el barrio Popular. Cuando va pasando la plazoleta le salió el perro de una casa y se le prendió de la cara. Perdió bastante sangre. Venía con una hermanita mas grande pero a ella no le pasó nada. Es un perro muy agresivo y ya mató a otros animales”, contó un pariente. Fuentes extraoficiales del nosocomio adelantaron que el nene tiene lesiones en piel por mordedura de un can a nivel facial, con heridas en el parpado inferior izquierdo y region cervical.