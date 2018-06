Rafa Nadal ganó su 11º título en Roland Garros. El español se impuso por 6-4, 6-3 y 6-2 al austríaco Dominic Thiem y se aseguró la permanencia en la cima del ránking. El más grande de la historia en el polvo de ladrillo tiene como mínimo un año más de reinado. Ante el hombre que más lo ha complicado en los últimos meses sobre esa superficie, Rafael Nadal mostró que va a haber que trabajar mucho más para sacarlo de su lugar de privilegio. Aun aquejado por un calambre en el tercer set, barrió por 6-4, 6-3 y 6-2 al austríaco Dominic Thiem para llevarse su ¡undécimo! título en Roland Garros y mantener el número 1 del ranking mundial. El comienzo ya dejó la impresión de que Nadal no iba a darle ningún lugar a respiro a su ascendente rival. No solo mantuvo su saque en 0 en el primer game a puro palo, sino que quebró en su primera oportunidad mientras parecía que Thiem todavía no había entrado a la cancha. Pero en el juego siguiente el austríaco demostró los argumentos que lo pusieron en el partido decisivo, y a caballo de una derecha potentísima le devolvió el break a Rafa.