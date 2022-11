Muralla China dejó de faenar, quiere que el gobierno lo ayude

Como lo anticipó anoche Noticias Taragüí, Muralla China, se quiere ir de Corrientes. Horas atrás dejó de faenar y cerraría sus puertas. El gobernador Gustavo Valdés pidió “buscar inversionistas” para evitar que el frigorífico deje de funcionar. Otros creen que los dueños ocultos de la firma, que ya no tiene chinos a cargo, en realidad nunca los tuvo fehacientemente, intenta que el Banco de Corrientes le conceda un millonario préstamo como le concedió en una oportunidad a una Textil ubicada en Monte Caseros. Pedirían aportes del Fondo Fiduciario de Desarrollo Industrial (FODIN), pero algunos funcionarios desconfían de la real operatoria del Frigorífico ubicado en Riachuelo. Hace más de un mes atrás hablaban que estaban a punto de exportar al gigante asiático, luego de gestiones de los Jetter, Ingrid y Martín con el SENASA, pero fue una reunión protocolar dentro de los tantos versos del clan que gobierna la localidad hace más de 20 años. Y ahora de repente aseveran que están en quiebra subsidiando pérdidas mensuales millonarias. No parece serio. Según cuenta la leyenda, la empresa tiene embargada la cuenta corriente para exportar por deudas de juicios laborales, y ese es el mayor de los impedimentos. Prometieron pagarles a los viejos empleados que perdieron su trabajo cuando la planta cárnica bajó sus persianas hace más de una década atrás. Es el único aval bancario que poseen para operar, pero primero deben saldar ese pasivo, y muchas ganas jamás tuvieron de hacerlo. El frigorífico llegó a ser un emblema en Corrientes, exportando en su momento a 22 países, con foco en Chile y los cortes de cuota Hilton para Europa. Hoy no hay claridad, y esperan el salvataje del Estado provincial como la única salida.