Migraciones

Multaron a Ciclista por un “turista”

El lunes, Migraciones multó a Ciclista Olímpico por un jugador que tenía Visa de turista y no de trabajo. El jugador de Ciclista Olímpico, Dionte Christmas, tenía Visa como turista, y no la Visa correspondiente de trabajo, por lo que Migraciones advirtió al club que no era posible que juegue bajo esa condición y labró un acta de multa por 50 salarios mínimos, ya que el jugador en cuestión fue parte del partido contra Regatas. Andrés Stegelmann confirmó que “hicimos un control antes del partido de determinados jugadores, uno de ellos estaba con Visa de turista y les avisamos a los autoridades del club que si jugaba íbamos a sancionarlos porque si es turista no puede trabajar ni estudiar, y si trabaja debe tener una Visa de trabajo”, e indicó que “se multa al club, son 50 salarios mínimos vitales y móviles, casi 400 mil pesos”.