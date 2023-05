Mujer denunció que dejó a su bebé con la niñera y luego lo encontró con fractura de cráneo

Una mujer denunció en la redes sociales que dejó a su bebé con la niñera y cuando volvió del trabajo lo encontró con fractura de cráneo. Agustina Benitez es de Paso de los Libres y contó que el hecho ocurrió el lunes por la mañana. “Mis bebés son mellizos, estaba al cuidado de la niñera, en quien yo confiaba y dejaba lo más preciado que tengo para ir a trabajar. Cuando llegué a mi casa, uno de mis hijos estaba durmiendo boca abajo y el otro despierto. Le abrí la puerta a la niñera y se fue. Cuando fui a saludar a mis bebés, alcé al que estaba dormido y me di cuenta de que tenía una pelota, un chichón enorme en la cabeza”, relató la madre. “Me desesperé y la llamé para preguntarle qué le había pasado, pero ella se ofendió. Me dijo que no pasó nada y que no iba a trabajar más conmigo, que le pague urgente la plata de ella. Yo no quería estar peleando más con ella, quería que mi hijo esté bien. Fui al hospital y me hicieron mil preguntas, como si yo maltrataría a mi hijo, pero yo estaba realmente asustada, viendo y esperando como reaccionaba mi bebé. Toda mi familia estaba angustiada”, explicó. Corrió al médico, el niño quedó internado, en observación, en una sala especial donde le hicieron tomografías para determinar la gravedad de la lesión. Después de realizarle los estudios, los médicos le dijeron que tenía una fractura de cráneo. Además del escrache en redes sociales, la joven hizo la denuncia ante la Justicia y pide que se viralice su fotografía para que no le pase a ningún niño más. “No puedo permitir que otra mamá pase lo que yo y mi familia estamos pasando. No duermo desde ese día que lo vi así a mi bebé. Tiene 5 meses y no habla, no se pudo defender y no me puede contar lo que le hicieron. Estoy quebrada”, cerró.