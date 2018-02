Procedimiento en Alvear

Muere un Comisario asesinado por un

delincuente que después sería abatido

Un Comisario Inspector fue asesinado a balazos cuando encabezó la aprehensión de un peligroso delincuente, quien después fue abatido por la fuerza policial. Ocurrió ayer en horas de la mañana (08:00) en una finca a las afueras de Alvear (zona rural). Allí Miguel Gerardo Duarte, jefe policial de destacada trayectoria, recibió al menos cinco disparos de José Antonio “Pajarito” Da Rosa, líder de una banda de piratas del asfalto, quien ya estuvo detenido por un doble homicidio. Todo sucedió luego de tres allanamientos en el Paraje Pancho Cué. En el operativo imprevistamente Duarte cedió su chaleco antibalas a otro oficial (rango Principal) que no lo tenía, y encontró la muerte a causa de ingresar desprotegido al lugar donde se hallaba el delincuente, quien lo recibió con una tremenda descarga de una pistola 9 mm. Da Rosa, no dudó en dispararle a Duarte y matarlo. Sabían que los uniformados lo iban a buscar al lugar que escogió para su resguardo. Con vida, no lo atraparían.

Surgen dudas de por qué en el operativo no se usó el protocolo delineado para estos casos de captura de un malviviente de frondoso prontuario, como tampoco se pidió colaboración a otras fuerzas, como Gendarmería Nacional. Además de la inexplicable falta de chaleco antibalas para cubrir la seguridad de todos los participantes en el delicado procedimiento.

Tras la caída de Duarte, ocho policías rodearon la casa y mataron a Da Rosa a balazos apuntados a su cabeza. “Pajarito” a diferencia de Duarte si tenía un chaleco antibalas y al momento que Duarte ingresó, se hallaba escondido en un ropero.

Más allá de las condolencias y el hondo pesar por el deceso de Duarte, la cúpula policial como también el Ministro de Seguridad, no pueden deslindar la responsabilidad que le cabe por la falta de pertrechos fundamentales para el desarrollo de la actividad policial, como el de proveer del equipamiento adecuado. Más aún porque se sabía que se estaba operando en esa zona piratas del asfalto fuertemente armados.

NEGLIGENCIA EN EL OPERATIVO

Hubo negligencia en la actuación del jefe del operativo, al no ajustarse al protocolo de seguridad. Se tenía que advertir previamente la presencia policial e intimarlos a los sospechosos a que salgan y se entreguen, por medio del altavoz del patrullero y darle un tiempo perentorio. Rodear el perímetro con apoyo de más uniformados. Algo que no se hizo, cuando ya se sabía de antemano quien estaba adentro de la finca y de su peligrosidad. Además que los policías deben estar bien parapetados y cubiertos contra el fuego enemigo. Si no sale la persona buscada, se arroja adentro de la casa gases lacrimógenos para que salgan. Mientras tanto, garantizarle que nadie va a salir herido si obedece. Caso contrario, y en caso de tener chaleco, se debería ingresar con armas cortas y largas listos para disparar. Existen más detalles a considerar, pero lo detallo es uno de los pasos fundamentales para un operativo de estas características.

Tras el deceso del comisario Duarte, la bandera Nacional en los edificios públicos permaneció a media asta.

Más allá de las condolencias dadas a la familia del policía asesinado por parte del gobernador Gustavo Valdés, deberá repensar en la restructuración de la fuerza policial, siendo una persona que ya ocupó el cargo de Ministro de Gobierno. En zonas calientes como la costa del Uruguay debe haber un cuerpo de Policía de Alto Riesgo para casos especiales como los ocurridos ayer.

El Chaleco pudo salvarle la vida

El disparo que mató al Comisario Duarte le dio en el tórax. El chaleco antibalas podría haberle salvado la vida, según se desprende de las expresiones del Fiscal de la causa, quien reconoció que la bala que ocasionó su deceso le dio en el corazón y otros en la zona de las costillas.

Sobre si el chaleco antibalas le habría salvado su vida, el Fiscal Francisco Ramos indicó que puede dar con certeza esa respuesta, “vamos a esperar la autopsia”, puntualizó. “Se efectuaron 7 disparos y 4 dieron en el cuerpo del comisario, uno en zona de la pierna y los restantes tres en zonas vitales, una le causó la muerte, debajo de la costilla, en dirección al corazón”, detalló Ramos para informar que “cuando lo trasladaban todavía tenía signos vitales pero al hospital llegó muerto”.

Prontuario de Pajarito

José Antonio Pajarito Da Rosa, el delincuente acribillado en la cabeza por la policía, había asesinado a una pareja de ancianos. Era oriundo de Alvear, le decían el “brasileño” y era líder de una peligrosa banda de “piratas del asfalto” que operaba por Ruta Nacional Nº14. El hombre había cumplido condena por un doble homicidio ocurrido en diciembre de 2005 y era considerado de “alta peligrosidad”.

“Pajarito” había sido uno de los delincuentes que el 11 de diciembre de 2005 irrumpió en la vivienda de una pareja de ancianos para robarles. Aníbal Días (76) y Catalina Palacios (72), quienes residían en paraje Pancho Cué de Alvear fueron asesinados a balazos. Las cosas que le robaron aparecieron en poder de Da Rosa y de dos brasileños detenidos en Itaquí.

El Juzgado de Santo Tomé que lo había condenado a 12 años por un hecho ocurrido años atrás, lo liberó sin saberse las circunstancias, y conociéndose la extrema peligrosidad del delincuente. Además tenía pendiente una causa en la justicia por haber cometido un abuso sexual contra otro detenido en la Alcaidía de la Unidad Regional Quinta. Pero en un trámite “express” y cuando la autoridad judicial quiso impedir su libertad; a “Pajarito” ya lo habían liberado.

La trayectoria

Miguel Gerardo Duarte tenía 48 años, se incorporó como Jefe de la Comisaría de Alvear en octubre de 2017, destacándose en diferentes procedimientos y cuidado del orden en una ciudad cada vez más convulsionada por la droga, la delincuencia juvenil, el abigeato y los piratas del asfalto. Su anterior destino fue la UR 3 de Curuzú Cuatia, era oriundo de Florencia (Santa Fe). En Paso de los Libres prestó servicio la mayor parte de su carrera pasando por las comisarias 1ra y 2da y el Priar de esa localidad. Además estuvo prestando servicios durante algún tiempo en Mercedes.

Hubo hondo dolor y conmoción en la Costa del Uruguay por su deceso.

Duarte tenía dos hijos, Miguel y Luzmila. Desde ayer a las 14 velaron sus restos en la Cochería Paso de los Libres. Tenía 27 años de servicio en la Policía.