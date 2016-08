Este martes nueva audiencia en el Superior Tribunal entre el IOSCOR y el municipio. “Mañana vamos a presentar una nueva propuesta de pago”, indicó el Secretario de Economía de la Municipalidad, Martín Morilla. “Llevaremos una propuesta de pago y nuestro criterio de cómo debería calcularse sobre los valores no remunerativos”. Asimismo expresó “nosotros no queremos descontar el 5 por ciento de los no remunerativo al empleado municipal, así que vamos a mantener esa postura”, aseveró Morilla, quien detalló que “la deuda seria de 40 millones con los intereses”. “Vamos a plantear que no se apliquen los interés o que se apliquen a partir de llegar a una solución en la propuesta”, puntualizó en sudamericana.

Gustavo Vega, gerente de la obra social estatal indicó también en declaraciones radiales que “cuando uno tiene la ley de su lado y se hicieron los deberes como corresponde, se espera que se falle a favor de Ioscor”. “En esta audiencia se establecerán algunas pautas”, dijo Vega para puntualizar que la deuda es de 91 millones “pero se evalúan opciones que podrían contemplar montos menores”. Por ahora muy distante de los 40 millones que dice Morilla.