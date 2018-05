Independiente

Moyano confirmó que sigue

En medio de la tormenta, Hugo Moyano confirmó que seguirá en Independiente. “¿Que voy a renunciar? Uno no se va nunca del Rojo. Además, tengo un compromiso y los compromisos los cumplo: vamos a techar el Libertadores de América”. Hugo Moyano decidió despejar cualquier duda sobre su continuidad como presidente de Independiente en medio de las causas judiciales que lo tienen en la mira. Lo hizo en una conferencia de prensa en la que sentó a su lado al entrenador del equipo, Ariel Holan, que también lo respaldó. “No me voy a ir. El amigo que tengo a mi derecha (Holan) todavía tiene que ganar algunas copas más. Hasta que no pase, no me voy”, insistió Moyano. La semana pasada el club fue allanado por la causa que investiga el posible lavado de dinero. Causa que también incluye la investigación por asociación ilícita de la barra brava del club, que tiene en prisión a su líder, Pablo Álvarez, y, entre otros, al vice del club, Noray Nakis. La conferencia se celebró en el gimnasio Bottaro de la institución de Avellaneda, y no solo estaba presente el periodismo, sino también un buen número de socios e invitados que interrumpieron con aplausos el discurso de Moyano y también en algún momento, aunque de manera muy tímida, mostraron su disconformidad con las preguntas que excedían el marco de lo relacionado con Independiente.