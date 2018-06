Mil Viviendas

Motochorros roban una cartera

al huir chocan con patrullero

Motochorros intentaron escapar tras atacar a una persona, pero terminaron chocando contra un patrullero se circulaba por la zona. Ocurrió ayer a la mañana en Cosquin y 2 de Abril. Allí una mujer sufrió el arrebato de su cartera al ser atacada por dos delincuentes a bordo de una Honda 125 cc. En la huída los malvivientes, chocaron contra una patrulla que los venía persiguiendo, siendo finalmente atrapados.

Cristina, la damnificada, detalló que “él me salió de golpe, no vi nada yo” para agregar que “me iba a trabajar por Maipú”. “Es la primera vez que me roban acá en las Mil”, concluyó.