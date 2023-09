Monte Caseros: Ganaderos vuelven a reclamar inacción policial en el robo de ganado 

Ganaderos vuelven a reclamar inacción policial en el robo de ganado en la localidad de Monte Caseros. Meses después de los masivos pedidos de más seguridad en el departamento sur de la provincia, incluido el cambio de autoridades policiales, ahora un productor dijo “que todo sigue igual”. Recordó que continúan los problemas de inseguridad en la zona sur de la provincia. Juan Carlos Ruíz Díaz, pequeño productor ganadero de la localidad volvió a ser víctima de los cuatreros. Lleva 9 cabezas de ganado perdidas y faenadas en los propios campos. Nunca pudo recuperar al menos un animal y asegura que “todos sabemos quiénes son los chorros, sabemos donde viven, donde venden la carne robada. ¿Y la policía no sabe?”. “Seguimos siendo manejados por ladrones. Me robaron el futuro”, remarcó y volvió a pedir a las autoridades provinciales y políticas que “actúen”. Meses atrás, entre marzo y abril pasado, toda la comunidad se movilizó y logró la remoción de las autoridades policiales locales. También que el municipio pida colaboración a fuerzas federales como Prefectura Naval para patrullar en diferentes zonas del distrito cacereño. Juan Carlos Ruíz Díaz, pequeño productor ganadero de la localidad volvió a ser víctima de los cuatreros. Lleva 9 cabezas de ganado perdidas y faenadas en los propios campos. Nunca pudo recuperar al menos un animal y asegura que “todos sabemos quiénes son los chorros, sabemos donde viven, donde venden la carne robada. ¿Y la policía no sabe?”. “Seguimos siendo manejados por ladrones. Me robaron el futuro”, remarcó y volvió a pedir a las autoridades provinciales y políticas que “actúen”.