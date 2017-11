Miño el senador trucho

El Senado violó una ley que sancionó

El Senado terminó violando una ley que sancionó por unanimidad cinco años atrás para acomodar acuerdos políticos con tufillo a supervivencia económica, arreglos espurios que superan la obediencia de la propia Constitución de la provincia. Abuso de poder, incumplimiento de los deberes de funcionario público, inclusive arrogarse la potestad de prorrogar mandatos sin el voto popular, son algunos delitos que sueltos de cuerpo los senadores cometieron en la sesión del jueves 23 de noviembre de 2017. Una reunión de tablas que se recordará como la de una plena vergüenza republicana.

El senador justicialista Roberto Miño que debía concluir su mandato en diciembre próximo, seguirá en su banca tras la sanción de una Resolución amañada de la cámara alta por encima de una ley que ella misma aprobó. Más desfachatado que esto, imposible.

Sin dudas el acuerdo en el Senado, anticipado hace dos semanas por 1588 entre el oficialismo y la oposición, advierte la ambición de los llamados “Renovadores” dentro del PJ de mantenerse en el candelero, y sobre todo, asegurar financiamiento para ese mosaico interno actualmente muy vapuleado tras la derrota de Fabián Ríos el pasado 4 de junio.

No importa si la ley 6186 haya establecido claramente el periodo de mandatos, luego que ambos cuerpos legislativos aumentaron sus miembros desde el 2013, ya que la consigna apunta a que el oficialismo en el alto cuerpo legislativo alcance con sociedades (UCR-PJ) los dos tercios sin sobresaltos para un gobierno tranquilo del ituzaingueño Gustavo Valdés.

La ley Canteros, como se la conoce a la 6186, establece que conforme a la adjudicación de cargos de acuerdo al sistema D’Hont (comicios de 2013), el senador electo en el puesto 6 (del global), Roberto Miño, durará cuatro años en sus funciones, ósea hasta diciembre de 2017, y el que ocupe el lugar 7, Nélida Maciel (PL), solamente dos años. La liberal en 2015 dejó su banca como manda la ley, algo que ahora Miño no lo hará por el acuerdo arribado entre la UCR y el PJ ligado al sector de los Renovadores. Se violó la ley 6186, como también la norma electoral. El ideólogo de esta trama inconstitucional: Rubén Tomás Pruyas, a quien la historia lo recuerda en convertirse en el primer senador nacional “trucho” de la historia Argentina. Con ese antecedente, lo de Miño, es una masita. Pruyas asumió en 1998 a una banca de la cámara alta nacional sin haber sido ungido por la legislatura provincial (así se elegía en esos tiempos), solamente avalado por un dictamen del cuestionado juez federal Carlos Vicente Soto Dávila. Aquella acción le valió un pedido de juicio político a Soto Dávila que no prosperó por la mayoría justicialista en el Consejo de la Magistratura.

EL ACUERDO

En la lista de senadores del PJ ubicarían en primer término al afamado cantautor Mario Bofill, seguido de la ex cuñada de Ríos, Irma Pacayut, el santaluceño Roberto Miño (apadrinado por Rubén Pruyas), Carolina Martínez Llano, sobrina predilecta del dueño del diario El Libertador, el hoy intendente electo de Santo Tomé Mariano Garay, más el dirigente Pablo Monzón y la militante Lucía Chaparro (quien podría exigir el cupo femenino).

De esa nómina tras las elecciones de septiembre de 2013, serían electos Bofill, Pacayut y Miño.

Dentro del convenio político aceptado de palabra, Pacayut no asumiría como senadora provocando el corrimiento de lista beneficiando a Martínez Llano, la cuarta aspirante. El acuerdo se cumplió pero en un todo. Pacayut que sería designada funcionaria municipal por su ex cuñado (Ríos intendente), primero juraría en su banca para después recién dimitir como legisladora. La acción determinaría, según las normas electorales, que Carolina Martínez Llano complete el periodo de seis años de Irma Pacayut (2013-2019). Ahora al lograr su reelección Carolina Martínez Llano, alguien debería completar los dos años de mandato que le quedaban de su periodo de seis (2013-2019), y no debería ser justamente Miño como establece fehacientemente la Ley 6186. Quien sigue en la lista a la señora Martínez Llano, es Mariano Garay, quien el pasado 8 de octubre fue electo intendente de Santo Tomé, de más está decir, que su lugar será finalmente el de Jefe comunal. A Garay le sigue en la plantilla Pablo Monzón, quien es en realidad a partir del 10 de diciembre, el verdadero dueño de la banca senatorial dejada por la sobrina del empresario ganadero. Por lo menos por dos años.

No hay dudas que el gobierno de Gustavo Valdés con esta irregular maniobra se aseguraría siempre el voto de Miño en leyes importantes, y los Renovadores, la continuidad de los contratos (familiares y amigos) dentro del cupo del santaluceño. Un trueque entre el poder real y los sangüicheros de panzas vacías, pero angurrientos.

Un viejo manipulador

Pruyas, un viejo manipulador de normas, terminó siendo otra vez el principal cráneo de este irregular y hasta ilegal procedimiento. El pediatra nunca tuvo límites a la ahora de acomodar sus calchas. En el 2005 cedió la alternancia en el poder de Corrientes a manos del radicalismo, sencillamente, porque ocuparía la vicegobernación de un Arturo Colombi gobernador. Ni le conmovió que el peronismo venía de una larga sequía de más de 30 años sin acceder al control del sillón de Ferré. Sin embargo sus laderos lo idolatran, sobre todo aquellos que viven prendido de su saco.