Milagro Sala Detenida

Advertencia de la CIDH

Es por el revocamamiento de la prisión domiciliaria. La Comisión de DD.HH consideró que la dirigente no debía continuar presa en el penal y sugirió el arresto domiciliario. La Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH) advirtió que la revocatoria del arresto domiciliario de la dirigente jujeña Milagro Sala “incumple la medida cautelar” concedida por el organismo. “La decisión de la Justicia de Jujuy en Argentina de revocar el arresto domiciliario de Milagro Sala incumple medida cautelar vigente”, advirtió el organismo internacional a través de su cuenta oficial de Twitter. De esta manera se refirió a la medida cautelar que la CIDH concedió en julio a favor de la ex líder de la Tupac Amaru, en la que consideró que la dirigente no debía continuar presa en el penal de Alto Comedero y sugirió el arresto domiciliario.