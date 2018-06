Argentina 2 – Nigeria 1

¡Milagro argentino en el Mundial!

Impresionante victoria argentina: la volea de Rojo sobre el final le dio el triunfo que metió a la selección en octavos de final. Ahora se viene Francia, el sábado a las 11:00. Gritarlo. Desahogarse de una vez. Sufriendo una hora y media en cada rincón de la Argentina. Viendo que Argentina sin jugar muy bien jugaba mejor y que un penalcito no la dejaba seguir soñando. Gritarlo. Como se gritó en San Petersburgo para todo el mundo. Como lo gritaron en la tribuna, como lo gritó Rojo, como gritó Leo su golazo, como lo gritamos todos. Argentina sigue en el Mundial aunque no haya pagado su deuda de fútbol. Al menos, levantó el pagaré que tenía con la camiseta. Porque la actitud fue otra desde el inicio, porque pudo al fin levantarse de una frustración, porque siguió creyendo cuando pocos creían. El nuevo viejo equipo mostraba un eje claro y conductor. Los pies de Banega eran la llave de una Selección que no se convirtió en equipo por un triunfo agónico sobre Nigeria pero que mostró algunas señales de resurrección. El nivel de Messi había sido bajo en los dos primeros partidos y acá hizo un gol que va a pelear con los mejores del Mundial. El triunfo estaba bien. Pero se notaba que mantener ese ritmo no le iba a ser fácil. En realidad, no llegó a estar eso en prueba porque el penal, el insólito penal, llegó cuando recién arrancaba el segundo tiempo. Tres argentinos que van por una pelota y que no se hablan: un córner en el que un agarroncito de Mascherano se convertiría en el penal que haría sufrir tanto. Las piernas se empezaron a agarrotar y la sombra de la eliminación pesaba mil kilos. El oxígeno lo trajo Pavón que pide a gritos seguir en cancha pero el Pipita Higuaín, bancado a full por la gente, no pudo convertirse en héroe. La banca de Armani para tapar un mano a mano, el sufrimiento por un VAR que por suerte el árbitro no consideró como tal y la explosión. Argentina lo buscó y cuando las ideas no llegaban, apareció Marcos Rojo para que todo el país futbolero gritara. Porque anoche en San Petersburgo como en la tarde de Buenos Aires, se gritó con el corazón.

Sábado a las 11 hs.

Francia en el ¿camino a la final?

Argentina juega el sábado a las 11:00 contra Francia, más aliviada; de ganar, se abre un cuadro interesante. ¿Por qué? Algunas respuestas. El alma volvió al cuerpo. Lo importante era ganarle a Nigeria para seguir con vida en un partido que, por la presión y necesidad del resultado, se puede comparar con una final, sobre todo porque no debería estar en ningún pronóstico que la Selección se quede afuera en una primera ronda mundialista. Argentina está en octavos y eso es lo que importa. El sábado a las 11:00 mucho más aliviada, enfrentará a Francia sin tantas presiones. ¿Qué se podrá decir si el equipo es eliminado por la fuerte formación de Griezmann, Mbappe y Pogba? Entonces, soñar no cuesta nada, especialmente porque ahora el seleccionado se despertó. Por esta parte de la llave está lo más duro, pero igual se abre una buena chance hasta de llegar a semifinales. Porque, si bien el nivel del equipo todavía no es el mejor… ¿a quién le gustaría ver enfrente de los colores celeste y blanco? En unos hipotéticos cuartos de final, el rival será Uruguay o Portugal. ¿Imposible? Ahora, nada lo es.

Lionel Messi

“Dios está con nosotros”

“No nos iba a dejar afuera”, dijo Messi. “Es maravilloso ganar de esta manera”, y le agradeció a la gente: “En ningún momento se dejó llenar la cabeza por las boludeces que dicen”. Messi lagrimeó, se abrazó con varios compañeros y espero unos minutos tras el partido para sus reflexiones: “La verdad estábamos confiados que lo íbamos a sacar, a ganar este partido. No esperábamos la complicación que nos empataran y tener que ir a buscar con lo que eso significa. Hubo nervios, ansiedad. Es maravilloso ganar de esta manera. Me gustó que lo haya hecho Marcos, se lo merece por todo lo que hizo, es una alegría por todo el tiempo que pasamos con sufrimiento”, dijo apenas terminó el partido. “Hubiese sido un final muy feo e injusto para todos nosotros quedar afuera. Como dijimos después del primer partido, que merecimos ganar, me quedó la bronca del penal. En el segundo partido hasta el 1 a 0 estuvimos bien, después nos desordenamos, dejamos espacios y regalamos dos goles innecesarios que hizo que lleguemos complicados a este partido. Pero sabía que Dios está con nosotros, no nos iba a dejar afuera”, agregó. “Quiero agradecerle a toda esta gente, por el sacrificio enorme por estar acá y llenar la cancha. La gente que está en Argentina sufriendo con nosotros en ningún momento se dejó llenar la cabeza por las boludeces que dicen y demostró que la camiseta de la Selección está por encima de todo”, agregó.