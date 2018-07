La justicia inhabilitó a Miguel Del Sel, ex candidato a gobernador de Santa Fe por el partido de Cambiemos, y no podrá ejercer cargos públicos por seis meses. La decisión es a raíz de las irregularidades registradas en el balance partidario presentado en 2012 respecto a las elecciones de 2011. El humorista también compitió por la gobernación en 2015. La medida fue tomada por el juez Reinaldo Rodríguez, y también alcanzó a Norberto Principato, ex tesorero del PRO, y a Diego Barreto, intendente de la localidad santafesina de Funes. Ambos formaban parte de la conducción de la campaña. La condena se da a conocer en medio del escándalo de los aportantes truchos revelados por El Destape en el cual se descubrieron casi mil casos de personas que aparecen donando a la campaña de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires durante las elecciones 2017. Para Rodríguez hubo irregularidades en el balance partidario presentado en 2012 respecto de las elecciones de 2011, puesto que las presentaciones “impiden conocer en forma completa y real el origen y destino de los fondos de campaña”. Además, señaló que el partido “no presentó los extractos bancarios de las dos cuentas declaradas y registradas en el Banco de la Nación Argentina, por lo que no se pudo hacer un análisis de las mismas”. Tampoco figura la acreditación del origen y destino de los fondos recibidos para la campaña. La decisión del juez Rodríguez se enmarca dentro del artículo 63 de la ley 26.215 de Financiamiento de Partidos Políticos, que establece que “el presidente y el tesorero del partido y los responsables políticos y económico-financiero de la campaña serán pasibles de inhabilitación de seis (6) meses a diez (10) años cuando no puedan acreditar debidamente el origen y/o destino de los fondos recibidos”.