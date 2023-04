Mientras en Caseros piden renuncia del Fiscal, abrirán 30 Fiscalías

El gobernador Gustavo Valdés anunció que firmó la elevación del proyecto de Ley de concreción de 30 nuevas Fiscalías en Corrientes, como también para la creación de Defensorías y Asesorías. La iniciativa surge en medio de las protestas por mayor seguridad en distintas localidades del interior, sobre todo en Monte Caseros. Allí los vecinos y productores no solo protestaron, sino que pidieron la renuncia del Fiscal Ricardo López Ruiz, a quien le endilgan entre otras cosas, que de 30 denuncias, solo haber investigado una de ellas. En una reunión con el ex intendente Miguel Olivieri, y los senadores provinciales del radicalismo, Henry Fick y Diógenes González, les exigieron que impulsen un juicio político contra López Ruíz. Literalmente no lo quieren ver más. Además ofrecieron hasta un inmueble gratuitamente para que se instale una nueva fiscalía. Ya en la cooperativa de la Colonia San Francisco cerca de Juan Pujol, se le cedió parte de un predio para que se establezca una brigada policial. Pero tras la refriega de la semana pasada, donde justamente este grupo policial reprimió a los manifestantes, los socios de la Cooperativa pidieron que ahora los uniformados se retiren de ese lugar. El gobernador Valdés en declaraciones a la prensa este miércoles anunció que se sumarán 100 efectivos para el Departamento de Monte Caseros, una de las zonas azotadas por asaltos violentos y el abigeato a gran escala.