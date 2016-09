“Me gustaría debatir, no con descalificaciones sino sobre los temas puntuales”, reclamó el constitucionalista Mario Midón para agregar que “tienen que explicar con más detalle los temas puntuales a la sociedad”.

Midón además de calificarse como “apenas un docente universitario y abogado”, adelantó que no va a “responder a sus ocurrencias o berrinches porque no es mi estilo”. Asimismo afirmó que “en lo electoral, la reforma plantea un cheque en blanco para la re-reelección”. “Me tienen que explicar por qué razón se declara la necesidad de reforma del sistema proporcional si es que no se va a tocar”, exponiendo que “es un mecanismo de distribución de las bancas en el Poder Legislativo, en cuya virtud cada expresión política tiene lugares en base a los votos obtenidos”. “Esto genera un espectro de representación más o menos ampliada”, pero en el proyecto de ley no se habla de cuál será el sistema al que se migrará. “No tengo problemas en debatir con quien fuera porque no cierra que se declare la necesidad de reforma de ciertos artículos y después cuando se piden explicaciones se avance con la descalificación”, manifestó, desechando las acusaciones de “terrorista mediático” vertidas por Breard.

“Tengo derecho a pensar cuáles pueden ser las consecuencias de la reforma si no explican de qué se trata”, concluyó Midón.