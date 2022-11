México perdió con Suecia antes de viajar a Qatar

Rival de la Selección Argentina en el Grupo C del Mundial Qatar 2022, México cayó 2-1 contra Suecia en la última prueba disputada en el Estadio Municipal Montilivi, en Girona, España. México enfrentará a la Selección Argentina de Lionel Scaloni el sábado 26 de noviembre, a partir de las 16, en el Estadio Lusail, por la segunda jornada de la fase de grupos de Qatar 2022. El combinado de Gerardo Martino no llegará con los mejores ánimos a la cita máxima. Marcus Rohden abrió el partido a los nueve minutos del segundo tiempo, lo empató Alexis Vega a los 14 y Mattias Svanberg decretó la victoria para Suecia a siete del final. Martino es resistido por una buena parte del público azteca y venia de aplastar 4-0 a Irak. Un resultado que se desdibujó con una nueva derrota en su proceso, esta vez contra un equipo que no clasificó a la Copa del Mundo por su pálido andar en Europa.