Rumbo a Rusia 2018

Messi sueña ganar el Mundial

“Espero que el fútbol me pague su deuda con un Mundial”. El capitán de la Selección Argentina analizó el momento que vive el combinado dirigido por Jorge Sampaoli y reconoció cuál es su meta para el 2018. Lionel Messi es uno de los mejores futbolistas del planeta, pero aún tiene una cuenta pendiente: ganar un título con la Selección Mayor Argentina (consiguió una medalla de oro en Beijing 2008 y un Mundial Sub20). “Messi no le debe el Mundial a Argentina, el fútbol le debe el Mundial a Messi”, llegó a declarar Jorge Sampaoli, estratega del conjunto nacional. En diálogo con el sitio oficial de la FIFA, el hombre del Barcelona fue consultado sobre esta frase y sorprendió con su respuesta: “¿Qué pienso? ¡Ojalá que el fútbol me lo pague!”.

Cómo llega Argentina al Mundial de Rusia 2018: “Vamos a llegar bien. Estamos en crecimiento, obviamente. En la Eliminatoria nos tocó pasar un momento que no esperábamos ni merecíamos, porque tuvimos partidos como contra Venezuela y Perú en los que podríamos haber ganado tranquilamente. Así no habríamos llegado a la instancia final que nos tocó pasar contra Ecuador. Venimos de cuatro partidos oficiales con un técnico nuevo, pero después del partido con Ecuador la selección va a ser otra, va a crecer”.