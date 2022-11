Messi: “Habrá que demostrar que somos un grupo de verdad”

“Que la gente confíe, este grupo no los va a dejar tirados” dijo Lionel Messi despues de la derrota 2-1 con Arabia Saudita en el debut mundialista de la Selección argentina. El capitán del plantel, analizó lo que pasó en el enfrentamiento inicial por la Copa del Mundo en Qatar. “No hay excusas”, aseveró el diez, que anotó el primer y único gol del plantel que conduce Lionel Scaloni, y hacia adelante indicó: “Habrá que demostrar que somos un grupo de verdad”. “Es un golpe muy duro para la gente y para nosotros, pero que confíen porque este grupo no los va a dejar tirados y vamos a ir a buscar los dos partidos”, aseguró el capitán. El rosarino que juega en el PSG contó que en el Seleccionado sabían que se enfrentaban a un equipo con “buenos jugadores”, que “movía bien la pelota” y adelantaba la línea. “Lo habíamos trabajado, por eso tuvimos muchas situaciones de goles que nos anularon. Quizás no encontrábamos el momento justo para no caer en la trampa, ellos hacen muy bien tirar la línea y pararse”, sostuvo Messi en cuanto al juego del rival, durante una conferencia de prensa. Sin embargo, asumió el mal desempeño del plantel cuando le consultaron por la injerencia que tuvo en el resultado el sistema de VAR semiautomático que se utiliza en Doha, luego de que a la Argentina le anularan tres goles. “Se dicen tantas cosas del VAR; hoy se dio así y ya está, no hay excusas”, indicó.