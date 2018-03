A cuarto intermedio

Mesa paritaria de Caras largas

Una mesa paritaria de Caras Largas pasó a un nuevo cuarto intermedio para este martes. No había buen clima luego de conocerse los explosivos aumentos de los funcionarios municipales (ver aparte), incluido el intendente Eduardo Tassano y el viceintendente, Emilio Lanari.

Los funcionarios volverán a reunirse hoy con dirigentes sindicales en el enclave paritario para avanzar el incremento que se determinará para comenzar a pagarse con los haberes de marzo. El cuarto intermedio es hasta este martes a las 20:00. El reencuentro se inició el lunes en la oficina del intendente, sin la presencia de Tassano.

La mesa de deliberaciones está integrada por representantes del Departamento Ejecutivo; Concejo Deliberante; y de la AOEM.

El vocero del cuerpo de evaluación salarial, Hugo Cuqui Calvano, fundamentó la cuestión económico-financiera de la comuna, para establecer los análisis salariales en base a lo planteado por el gremio. Se garantizó la entrega de equipamientos de trabajo y el pago de sueldos de febrero a los agentes que trabajaron ese mes, pero cuyos contratos cayeron por diversas circunstancias. De los sueldazos auto otorgados: nada.

El más exultante rechazo

“Sin dudas, merece en primera instancia nuestro más exultante repudio; toda vez que aún no se resuelve nada en paritarias”, sostuvo el titular del SITEMCO, Eduardo Quiroz, a medios locales (corrienteshoy.com). “Tomando en cuenta los supuestos incrementos del Ejecutivo, desde nuestro sector reclamamos fervientemente el mismo tratamiento hacia la nómina de los trabajadores y trabajadores del municipio de Corrientes”, agregó Quiroz.

El dirigente Lucio Benítez, se refirió a esta escandalosa situación mediante las redes sociales: “¿El empleado no sufre inflación? ¿No paga el azúcar, la yerba, el fideo y la carne igual que ellos?”. Desde AOEM, el sindicato más numeroso, se rechazó por injusto el más del 60 por ciento que se otorgaron el intendente y la legión de funcionarios. Exigen que el incremento para los empleados no sea menor al 25 por ciento anual. Solo se les ofrecería 16.