Raúl Escalante

Me siento más preso que antes

“Tuve que irme de Corrientes por miedo, me siento más preso que antes”, sostuvo Raúl Escalante en declaraciones a Canal 5TV. Escalante, era el único imputado por el femicidio de Tamara Salazar. Indicó que tras la absolución tuvo que irse de Corrientes “por miedo a represalias”. “La verdad es que nunca más volví a tener una vida normal, hoy me siento más preso que cuando estaba detenido”.

“Yo conocí a Tamara en enero de 2016”, arrancó diciendo en diálogo con la prensa televisiva. “Primero fue a través de Facebook, entablamos una conversación primero aislada y después más fluida. La conocí personalmente el 12 de enero al mediodía y ese fue el único y primer momento que la vi”. “Yo puse en manos de Dios esta acusación que se me hizo; sé que la familia de Tamara busca justicia y espero que se siga investigando”. “Sé el dolor que deben sentir, yo soy padre y por eso quiero justicia. Quiero justicia para mí y quiero que se sepa quién mató a Tamara”, aseguró Escalante. “Tuve que salir de la provincia, no puedo volver a Corrientes, tengo miedo”, prosiguió para puntualizar que “tuve que dejar a mi familia, mi ex esposa tuvo que dejar su casa por temor a represalias. Mis hijos no pueden hacer su rutina diaria”. “Es como sentirme más preso de lo que estaba cuando estaba detenido. No puedo vivir libremente, no puedo hacer la vida que hacía antes”.

“Creo en la justicia; en un principio tuve miedo por la presión mediática de una condena, pero siempre tuve la conciencia tranquila y siempre supe lo que hice, lo que hacía y lo que hago”. “Sé que la familia va a conseguir lo que busca si la justicia investiga y hace bien las cosas”, finalizó.