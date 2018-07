Donará sus ganancias

Mbappé es pura solidaridad

Kylian Mbappé no deja de sorprender. Luego de su destacada participación en el Mundial Rusia 2018, donde marcó cuatro goles y se consagró campeón a los 19 años, la joven estrella del PSG hizo un anuncio ejemplar: decidió donar sus ganancias económicas por levantar la Copa a Premiers de Cordee, una organización benéfica que brinda instrucción deportiva gratuita a niños hospitalizados y discapacitados. La entidad también coordina campañas de concientización sobre discapacidad para escuelas y empresas, según explicó el medio de comunicación francés L’Equipe. Después de hablarlo con sus familiares, Mbappe decidió que los cerca de 550.000 dólares que recibirá en la Copa del Mundo (29.000 dólares por partido, más un plus de unos 350.000 dólares por ganar el torneo) pueden servir a una causa humanitaria. “Mbappé optó por una posición personal de dejar casi la totalidad de sus ganancias a diversas asociaciones. Otros jugadores se agruparon, los hemos ayudado un poco”, indicó el presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF) Noël Le Graët, quien aclaró que “otros son completamente libres de hacer lo que quieran, pues no hay directivas particulares” para el caso.