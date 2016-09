El presidente Mauricio Macri admitió ayer que desde su asunción, el 10 de diciembre pasado, se perdieron “entre 70 mil y 100 mil” puestos de trabajo, pero aseguró que “nunca hubo una ola de despidos”. Lo que hubo, dijo, “es una retracción en algunos sectores empezando por la obra pública, que la heredamos parada”. Macri participa de la Cumbre del G-20. “Se dijo en un momento que hubo una ola de despidos, y tampoco fue verdad. Nunca hubo una ola de despidos. Sin dudas hubo retracción en algunos sectores empezando por la obra pública, que la heredamos parada, pero después se empezó a recuperar”, sostuvo el mandatario nacional.

Según los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que registra a a trabajadores en blanco del sector privado, se perdieron 115 mil puestos de trabajo entre diciembre y junio. A eso habría que sumar las cesantías en el Estado (11 mil contratados solo en la Nación, según datos del Ministerio de Modernización) y los empleados en negro.

INVESTIGARÁN A MENEM

Lo hará el juez Ercolini por presunto falso testimonio en la causa AMIA

El juez federal Julián Ercolini será el encargado de investigar si el ex presidente Carlos Saúl Menem incurrió en el delito de “falso testimonio” al declarar como testigo, de manera oral y por escrito, en el marco de la causa amia. La denuncia contra el ex jefe de Estado había sido presentada el viernes por los titulares de la Unidad Fiscal de Investigación del atentado a la AMIA, pero como lo hicieron después del horario estipulado para radicar denuncias, fue sorteada a primera hora del lunes. La denuncia contra Menem se produjo luego de que el senador por La Rioja se mostrara como un “testigo reticente” a aportar información durante la declaración que se le tomó en su despacho de la cámara Alta, incluida la ampliación que se le realizó por escrito, según informaron fuentes judiciales. “No sé” y “no recuerdo”, fueron las respuestas más utilizadas por el ex mandatario ante las consultas realizadas por los fiscales Roberto Salum, Sabrina Namer y Leonardo Filippini, tanto cuando lo visitaron en el Senado como cuando le enviaron un pliego de 25 preguntas escritas.

INFORME ADEFA

La producción nacional de autos tuvo una caída interanual del 8.5%

La producción nacional de vehículos registró en agosto una caída de 8,5% respecto a igual mes de 2015, mientras que las exportaciones reflejaron una baja de 19,7% en similar período, informó la asociación de fábricas de automotores de la república argentina (ADEFA).

Si bien el cotejo internual fue negativo, la comparación mensual cerró con saldo positivo: en agosto la producción nacional de vehículos se ubicó en 43.552 unidades, un 15,5 % más respecto de julio, en tanto las exportaciones crecieron 27,4% en igual lapso al sumar 16.486 vehículos. Las ventas mayoristas a concesionarios, por su parte, marcaron un avance de 21,4% en el cotejo intermensual y de 11,5% respecto a agosto de 2015, con 63.952 unidades. De esta manera, entre enero y agosto, el sector automotor produjo un total de 305.296 unidades, un 13,1 % menos respecto de las 351.477 que se fabricaron en el mismo período de 2015.