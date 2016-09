Desde el Gobierno ya no ocultan que el empleo es un problema en su gestión y ahora el propio ministro de Trabajo, Jorge Triaca, reconoció que durante 2016 “se perdieron 120 mil” puestos de trabajo y lo adujo al llamado “sinceramiento de la economía”, llevado a cabo por Mauricio Macri. Las declaraciones de Triaca llegan un día después que su vice, Ezequiel Sabor, admitiera que se perdieron puestos de trabajo producto de las reformas económicas. Desde China, Mauricio Macri también había estimado este lunes “entre 70 y 100 mil” los empleos perdidos, aunque negó que eso se tratara de “una ola de despidos”.

Triaca precisó que “966 mil jóvenes en la Argentina hoy no estudian, no trabajan ni buscan empleo” y que en ese segmento social la desocupación es del 24%, lo que es “dos veces y medio más que en el promedio de la población”. “La informalidad laboral afecta a más del 75% de los jóvenes de hasta 24 años en el NOA y NEA”, afirmó Triaca.

DESISTIÓ CASANELLO

Delgado apeló el cierre de la causa por los datos de Anses

El fiscal federal Federico Delgado apeló por “prematura” la decisión del juez federal Sebastián Casanello de desestimar por inexistencia de delito la denuncia contra el jefe de Gabinete, Marcos Peña, por el uso de la base de datos de la Anses por parte del Poder Ejecutivo.

Casanello consideró que el convenio firmado entre la Secretaría de Comunicación Pública, dependiente de Peña, y el organismo de seguridad social que autorizó el traspaso de las bases de datos al Poder Ejecutivo para realizar campañas de comunicación oficial no violan “de por sí” la ley que custodia los datos personales. A fines de agosto, Delgado consideró necesario “desentrañar” si la base de datos de la ANSES “constituye un recurso del que puede disponer el estado para difundir los actos de gobierno” y para eso había solicitado al juez federal la intervención de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación para que “evalúe la legalidad del convenio”. La causa se inició tras la denuncia presentada por la abogada Valeria Carreras.

CRISIS EN BRASIL

En el Día de la Independencia se escuchó “Fuera Temer” y “Fuera golpista”

El presidente de Brasil, Michel Temer, fue repudiado ayer por manifestantes durante el desfile oficial por el Día de la Independencia realizado en Brasilia. Silbidos, cánticos de “Fuera Temer” y “Fuera Golpista” fueron lanzados durante la participación del mandatario en la fiesta nacional realizada en la Explanada de los Ministerios, en Brasilia. Según informó el Palacio del Planalto (casa de gobierno), Temer no quiso mostrarse con la banda presidencial verde-amarilla y rechazó llegar, como es habitual con todos los jefes del Estado, en un Rolls Royce descapotable, algo que lo iba a exponer públicamente. Los gritos contra el presidente asumido hace una semana en forma definitiva hasta el 31 de diciembre de 2018 continuaron durante la ejecución del himno nacional. “Este caos en el país seguirá si no se impone la vuelta de la monarquía con un sistema parlamentario”, dijo a la prensa la abogada Selma Duarte, del Círculo Monárquico Brasileño, movimiento que respaldó el juicio político contra Rousseff.

SIRIA

31 muertos en nuevo día de bombardeos

Al menos 31 personas murieron este miércoles en Siria en bombardeos sobre dos localidades norteñas controladas por yihadistas y en una explosión en el centro del país, informó la ONG pro oposición siria Observatorio Sirio de Derechos Humanos. En el hecho más mortífero de la jornada, al menos 14 personas murieron en un bombardeo contra la población siria de Tadaf, controlada por el grupo Estado Islámico (EI) y ubicada en el noreste de la provincia septentrional de Alepo, según la ONG, la que agregó que decenas de personas resultaron heridos por este ataque, entre ellos mujeres y menores, y que algunos de ellos estaban graves, por lo que no descartó un aumento del número de fallecidos.

Actualmente, llevan a cabo bombardeos en Siria la aviación nacional y la rusa, así como la turca y una coalición internacional liderada por Estados Unidos.