Más denuncias contra la firma comercial Red Lapacho

Suman mas denuncias contra la firma comercial Red Lapacho por presuntas estafas. Los propietarios de la firma no se presentaron a ninguna de las audiencias. Ya son nueve las presentaciones legales que develan el perjuicio que sufrieron decenas de clientes. Esperan que se sumen más casos. Una gran cantidad de clientes denuncian que han sido estafados y no recibieron los materiales por los cuales pagaron. La empresa justificaba la situación por “falta de stock”, pero los damnificados demostraron que los reclamos llevan en algunos casos más de seis meses. Desde la dirección de Defensa del Consumidor de Corrientes, confirmaron que ya se formalizaron nueve denuncias al respecto y que algunas de ellas ya fueron directamente al juzgado de faltas, porque la empresa no se presentó a las conciliaciones. Ayer, una de las sucursales debió cerrar sus puertas y, según trascendió, devolvió a algunos de los clientes parte del dinero. Este conflicto ya lleva varios meses, pero los damnificados, saturados de tantas idas y vueltas por parte de la empresa, decidieron “hacerlo público y denunciar una maniobra de estafa multimillonaria”, aseguraron varios de ellos, otros realizaron compras que van desde los $80.000 hasta el $1.200.000 y que la empresa, con argumentos irrisorios, como decirles que “hay falta de stock y no pueden llevarle los materiales”, incumplió con la entrega del mismo. En otros casos, les dijeron varias veces: “Dentro de las 72 horas se los acercamos”. La empresa vendía también el servicio de “acopio” de los productos, es decir, que el cliente compraba en cantidad y la empresa lo guardaba y se los iba llevando a medida que el comprador los necesitaba. Pero es allí donde comenzaban los problemas, porque el producto jamás llegaba, o llegaba a medias y hasta incluso ni siquiera coincidía con las especificaciones. Lo cierto es que ayer, una importante cantidad de damnificados llegó hasta uno de los locales ubicados sobre la avenida Maipú, luego de enterarse que la empresa estaba devolviendo el dinero a algunos de los perjudicados.