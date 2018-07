Indigencia $7.200

Más de $17 mil para no ser pobre

Para no caer en la pobreza, una familia necesitó más de $17 mil en junio. En un año, la Canasta Básica Total aumentó más de 26%. Para no caer en la indigencia, se requieren más de $7.200. Una familia de cuatro integrantes necesitó en junio un ingreso mínimo de $17.089 para no caer en la línea de pobreza. La cifra significó un fuerte incremento del 4,3% con relación al mes anterior. Un relevamiento de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericana (Fiel), para evitar la indigencia, el mismo grupo familiar necesitó un ingreso de $7.215,8 suma que registró un aumento del 4,4% contra mayo. Fiel difundió los valores de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que mide la indigencia, y la Canasta Total (CBT), que determina la pobreza, según sondeos realizados en la ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires acumuló en el último año un aumento del 26,3% al pasar de $5.714,9 en junio de 2017 hasta los $7.215,8 de igual mes este año, un crecimiento de $1.500.