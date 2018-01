Cardona y Barrios

Más cabaret en Boca Juniors

¿Fiesta con mujeres, alcohol y cuchillos? Lo que comenzó como un simple rumor en redes sociales lentamente fue tomando forma y, una vez más, jugadores del plantel de Boca se ven envueltos en un confuso episodio nocturno. Se trata de los colombianos Edwin Cardona y Wilmar Barrios, quienes según la acusación protagonizaron un escándalo en la noche del sábado que habría incluido alcohol, varias mujeres y hasta cuchillos. “Estoy muy dolido y triste por todo lo que se está diciendo. Tengo esposa y tres hijas, ¿con qué cara me dirijo a mi nena de 7 años?”, fue lo primero que atinó a decir Cardona ante semejante denuncia. “Es muy extraño todo lo que salió. Nunca en mi vida tomé un cuchillo. Las mujeres para mí son sagradas, jamás en la vida haría algo así”, agregó el enganche, quien junto a su compatriota Barrios se quedó en Capital el último fin de semana mientras el plantel xeneize se encontraba en Mendoza para enfrentar a Godoy Cruz. Si bien no se conocen detalles de la denuncia, Cardona intentó defenderse diciendo que, en realidad, los jugadores se estaban cortando el pelo y que lejos estuvieron de amenazar mujeres con cuchillos. “Nos estábamos cortando el pelo. Es el peluquero de toda la vida, él puede atestiguar que no ocurrió nada. Quiero llegar al fondo de esto”, agregó.