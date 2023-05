Martínez Llano habría vendido LT 25 a grupo vinculado a Colombi

El ex diputado José Rodolfo Martínez Llano se habría desprendido de LT 25 radio Guaraní de Curuzú Cuatiá. La histórica emisora de amplitud modulada de la familia Mestre, fue adquirida a mediados de los años 90´por una sociedad integrada por el diario Norte del Chaco propiedad de Raúl Rolando Romero Feris y el emblemático periodista Natalio Liber Aides, ya fallecido. Tras la caída del partido Nuevo y la llegada de la llamada coalición al poder, Martínez Llano que integraba ese gobierno, presionó política y judicialmente al creador de radio sudamericana, para que se desprenda de su parte societaria en LT 25. El primero de los testaferros que puso el empresario ganadero, como un fiel hombre de paja, fue el actual ministro del Superior Tribunal de Justicia, Fernando Niz. Norte intentó un reclamo judicial por la venta de las acciones de Aides al dueño del diario El Libertador, que no prosperó. En las últimas horas se supo que Martínez Llano cedió la Difusora a personas vinculadas al ex gobernador Horacio Ricardo Colombi. El actual senador provincial del radicalismo, prepara todo su andamiaje comunicacional para ocupar por cuarta vez el sillón de Ferré en 2025. Como una ironía del destino, Radio Guaraní por la amistad con el ex legislador justicialista, tuvo como gerente a Hernán González Moreno, quien en su momento denunció penalmente a Colombi por enriquecimiento ilícito, causa que hasta el día de hoy perdura. González Moreno apareció muerto en extrañas circunstancias, la madrugada del 2 de octubre de 2009 en un campo de su familia con un disparo en la cabeza dentro de su vehículo, una Toyota Camry. Si alguien se anima, seguramente se podría armar una verdadera serie de Netflix.